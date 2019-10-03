В ООН отреагировали на план Москвы по переносу международного комитета

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал предложение России перенести заседания комитета по вопросам разоружения и международной безопасности из Нью-Йорка. Он заявил, что решение должны принять все члены организации - 194 страны. Стефан Дюжаррик добавил, что пока не ознакомился с официальным предложением Москвы о переносе структур ООН.

Предложение российской стороны поступило США после инцидента с невыдачей виз для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Посольство США не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова во время его поездки в Нью-Йорк.

МИД РФ подчеркивает, что «визовую войну» начала не Россия. Замглавы МИД Сергей Рябков ранее сказал, что пока странам не удается договориться. Он надеется, что Россия не будет вынуждена действовать по принципу «око за око, зуб за зуб».