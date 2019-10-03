США пригрозили пошлинами на европейские вино и сыр

В США составили список товаров из Евросоюза, на которые могут ввести пошлины. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео. В перечень планируется включить сыры и вино разных сортов, лососевое филе, крабов, оливковое масло, джемы, соки и многое другое. Торговые ограничения могут затронуть продукты, привозимые из Франции, Германии, Испании и Великобритании.

Новые пошлины стали возможны, после того, как арбитраж Всемирной торговой организации принял решение, что Евросоюз не выполнил их требования по субсидированию концерна Airbus. После чего ВТО разрешила Вашингтону ввести торговые меры к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год.

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, отметил, что это «большая победа», потому что «все эти страны в течение многих лет грабили Соединенные Штаты», и добавил, что «семь миллиардов долларов - это неплохо».

Спор между США и ЕС начался в середине 2018 года, когда ВТО заключила, что субсидирование деятельности Airbus странами Евросоюза ущемляет интересы ее американского конкурента Boeing.