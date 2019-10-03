СМИ: расследование дела фирмы сына Байдена прекращено Киевом из-за США

В отношении компании Burisma, в которой работал сын бывшего американского вице-президента Джо Байдена, прекращено расследование «из страха перед Вашингтоном». Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на заявление экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.

В распоряжении телеканала оказались записи личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который встречался с бывшим генпрокурором Украины Шокиным в январе 2019 года.

«Господин Шокин пытался продолжать расследование, но в районе июня-июля 2015 года посол США Джеффри Пайетт сказал ему, что к расследованию надо подходить "в белых перчатках". По словам господина Шокина, это означало - не делайте ничего», - говорится в заметках Джулиани.

По словам экс-генпрокурора Украины, на запрашиваемую информацию о Хантере Байдене, получить ответа не удалось.

Шокин пояснил, что бывший президент Петр Порошенко аргументировал свое решение его уволить тем, что «Джо Байден задерживает помощь Украине».

После отстранения Шокина от должности, новый генпрокурор Украины Юрий Луценко «закрыл» дело о расследовании, следует из заметок Джулиани.

Напомним, что 25 сентября на сайте Белого дома была опубликована расшифровка телефонного разговора между главами США и Украины, из которого следует, что новый украинский генпрокурор обязательно изучит ситуацию с сыном Байдена.