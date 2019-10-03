Названа причина возникновения рака крови

Эксперты из лаборатории США в Колд Спринг Харбор выявили мутацию двух дефектных клеток, которая провоцирует развитие острого миелоидного лейкоза (ОМЛ).

Профессор лаборатории Адриан Крейнер заявил, что мутации генов IDH2 и SRSF2 приводят к ОМЛ. Он утверждает, что такие мутации мешают созреванию клеток костного мозга в эритроциты и лейкоциты, которые необходимы больному для выздоровления. Сейчас в лаборатории работают над созданием новых средств для лечения рака крови.

Ранее ученые считали, что гены IDH2 и SRSF2 влияют только на симптомы онкологии. Но теперь стало ясно, что гены связаны и с причиной появления недуга. Крейнер отметил, что теперь медики смогут вмешиваться в процесс и пытаться остановить развитие болезни, пишет MedicalXpress.

Острый миелоидный лейкоз - это злокачественный рак крови, при появлении которого в организме быстро размножаются деформированные белые кровяные клетки. Основными симптомами болезни являются быстрая утомляемость, одышка, постоянные мелкие повреждения кожи, повышенная кровоточивость, инфекционные поражения. Без лечения это заболевание приводит к смерти больного за несколько недель или месяцев.