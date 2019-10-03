Череп арктического единорога обнаружили в России
Череп с рогом размером с человеческий рост и весом более 20 кг теперь изучают генетики и биологи.
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Удивительная находка была обнаружена сотрудниками национального парка «Русская Арктика». На архипелаге Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане они нашли череп кита-нарвала с рогом.
Вес находки составляет 15 килограммов. Ее состояние специалисты оценивают как идеальное. При жизни кит-нарвал достигал человеческого роста.
«Подобные находки чрезвычайно ценны для науки», - заявил заместитель директора национального парка «Русская Арктика» по научной работе Иван Мизин.
Останки будут тщательно изучены, после чего они будут переданы музею «Русская Арктика.