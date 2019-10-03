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СМИ: ФБР вербует россиян через Facebook

Дарья Муромова
05:26 03.10.2019
Данные материалы могут быть «нацелены на российских разведчиков, на то, чтобы перевербовать их, а также адресованы всем тем, кто мог бы иметь информацию об их деятельности».
СМИ: ФБР вербует россиян через Facebook
© Фото: Andre M. Chang, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Федеральное бюро расследований (ФБР) публикует в социальной сети Facebook материалы для вербовки россиян, которые живут в Вашингтоне.

Данные материалы могут быть «нацелены на российских разведчиков, на то, чтобы перевербовать их, а также адресованы всем тем, кто мог бы иметь информацию об их деятельности», пишет CNN.

Информация высвечивается в виде адресной рекламы в лентах пользователей, которые проживают в Вашингтоне и его пригородах.

На одной из опубликованных фотографий была запечатлена семья из трех человек с надписью на русском языке: «Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи!». При этом в предложении было допущено три орфографических и пунктуационная ошибки.

В другом материале показана шахматная доска с подписью: «Не пора ли вам сделать свой ход?». По данным CNN, за последнее время в соцсети появилось как минимум три аналогичных публикации.

Глава контрразведывательного отдела вашингтонского представительства ФБР Алан Кохлер заявил, что ведомство «использует законные средства» для выявления людей, которые обладают информацией, полезной для обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов.

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