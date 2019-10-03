Женщина залезла в вольер ради танца: лев был в шоке

Посетительница зоопарка в Нью-Йорке забралась в вольер со львами и попыталась станцевать перед удивленным зверем. Поступок женщины сняли на видео, после чего ролик был опубликован в Instagram.

Случай произошел в субботу, 28 сентября, в Бронксе. Женщина, несмотря на просьбы других людей, перелезла через ограду и остановилась в паре метров от льва, который внимательно наблюдал за происходящим.

На кадрах видно, как женщина сначала помахала льву рукой, а потом изобразила движения, похожие на танец.

Сотрудники зоопарка признали, что поведение женщины является серьезным нарушением правил. Они обратились в полицию, но нарушительницу все еще не нашли, пишет Daily Star.