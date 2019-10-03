Эксперт назвала самое вредное мясо для человека

Мясо с большим сроком годности является наиболее вредным для здоровья человека. Об этом заявила специалист по рациональному питанию, врач-физиотерапевт Марина Ваулина.

Она отметила, что любителям мясного стоит быть внимательными к так называемым «элитным» видам мяса импортного производства.

«Чем дольше его срок годности, чем дальше страна-производитель, тем больше времени занимает транспортировка, тем больше в продукте нежелательных химических веществ - консервантов», - сказала Ваулина в интервью «Вечерней Москве».

Эксперт добавила, что такое мясо могут несколько раз замораживать и размораживать, что негативно сказывается на здоровье человека при употреблении.

Врач посоветовала не пережаривать мясо, а также не готовить его с большим количеством специй, соли и жира.

Ваулина пояснила, что человек тяжелее всего усваивает гусиное, утиное мясо, а также баранину и свинину. При этом многое зависит от способа приготовления пищи: так, мясо на пару будет лучше восприниматься, чем шашлык с частицами дыма и канцерогенов.