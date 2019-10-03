Еще один коллектив врачей пригрозил увольнением из-за переработок и низких зарплат

Пермские врачи-неонатологи пригрозили массовым увольнением, если руководство больницы не пойдет на уступки и не оплатит переработанное время.

Из-за низких зарплат и перегрузки коллектив больницы № 6 готов оставить свои рабочие места.

«Врачей нет, мы не можем физически закрыть дежурства, при этом даже на нас, последних, которые остались в роддоме, руководство психологически давит и отказывается нам оплачивать сверхурочную работу», - жалуется в видеообращении заведующая отделением Ирина Петрова.

По ее словам, медики уже обращались во все возможные инстанции, но безрезультатно. Главный врач также пообещал рассмотреть документы, но никакого конкретного ответа не дал.

Тем не менее по данным пресс-службы регионального Минздрава, распространенное сообщение не соответствует действительности, и никаких заявлений на увольнение от медиков не поступало. Работа ведется в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что детские онкологи из центра имени Блохина пригрозили уволиться в полном составе из-за конфликта с руководством.