«Я отказываюсь»: появилось новое видео задержания актрисы Бочкаревой

Опубликовано новое видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой в Москве.

Женщину подозревают в употреблении наркотиков. Сама артистка отрицает, что принимала запрещенные вещества.

На кадрах, опубликованных «360», сотрудник ДПС в присутствии понятых перечисляет обстоятельства задержания Бочкаревой. Актрисе также напомнили о ее правах. Кроме того, ей предложили пройти медицинское обследование, но задержанная отказалась.

По данным СМИ, на актрису уже завели уголовное дело. Сама Бочкарева утверждает, что видео сфабриковано, предположительно, людьми, намеренными испортить ее репутацию.