СМИ: данные миллионов клиентов Сбербанка попали на черный рынок

В прошедшие выходные на одном из форумов, который был заблокирован Роскомнадзором, появилась информация о продаже персональных данных клиентов одного из крупных российских банков. Предложенные на черном рынке данные говорят о том, что речь идет о Сбербанке, сообщил основатель DeviceLock Ашот Оганесян.

Выяснилось, что размещенные данные относятся к тем, кто открывал в банке кредитные карты, пишет «Коммерсантъ».

Авторы предложения на форуме заверяют, что у них есть доступ к информации 60 миллионов карт. При этом источник, близкий к ЦБ, считает, что речь идет о «выгрузке базы» Сбербанка, исходя из характера текстового файла.

В Сбербанке признали утечку данных 200 клиентов и рассказали о начале внутреннего расследования. Однако в организации не подтвердили информацию о том, что опубликованная база является подлинной.