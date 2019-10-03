США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III: видео

США провели успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщили в Командовании глобальных ударов ВВС США.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты без боеголовки был произведен с базы Ванденберг в среду.

«Испытание показывает, что ядерные средства сдерживания США надежны, гибки и надлежащим образом готовы для предотвращения угроз XXI века», - говорится в сообщении.

В командовании добавили, что запуски не являются ответом на события в мире.

Военные подчеркнули, что головная часть ракеты поразила цель около атолл Кваджалейн в Тихом океане, преодолев почти 6,7 тысячи километров.

США часто проводят тестовые запуски МБР Minuteman III. Предыдущие испытания ракеты прошли шестого февраля, а также первого и девятого мая.