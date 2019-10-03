Уличный кот спас волгоградцев от сбежавшей змеи: видео

В одном из районов Волгограда уличный кот по кличке Васька придушил сбежавшего из местного контактного зоопарка полоза. Видео «поединка» было опубликовано в Сети.

«Крутой кот, круче только мангуст», - пишет автор видео.

Оказалось, что из волгоградского торгового центра сбежала неядовитая полутораметровая змея, после чего сотрудников ТЦ эвакуировали.

На кадрах видно, что сначала кот пытается подобраться к змее с одной стороны, но та дает отпор. Через некоторое время он обходит ее и впивается в нее зубами, а после уносит в сторону.