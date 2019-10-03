Сбербанк огласил версии утечки данных клиентов

Утечка данных из Сбербанка, вероятно, связана с действиями одного из его сотрудников. Это версия рассматривается как основная, сообщили в банке.

В Сбербанке рассматривают и такой вариант, что кто-то из сотрудников разобрал компьютер и извлек жесткий диск с соответствующими данными. Также не исключается фотографирование экрана и компиляция цифр, пишет РБК.

Сейчас банк разыскивает сотрудника, которого подозревает в утечке данных.

Сбербанк начал проверку сразу после сообщений об утечке. Речь идет о 200 клиентах уральского филиала, данных о которых нет в открытом доступе. При этом эта информация не содержит пин-кодов и cvv-кодов. Эти клиенты знают о произошедшем, их карты перевыпущены.

Сбербанк находится в контакте с ЦБ, правоохранителями и Роскомнадзором. Проверка систем показала, что взлома и хакерской атаки не было.

Об утечке данных клиентов Сбербанка ранее сообщил «Коммерсантъ», по сообщениям которого на одном из заблокированных Роскомнадзоров форумов появилась информация о продаже данных. Речь, по словам продавца, идет о 60 миллионах кредитных карт.