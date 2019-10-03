«Виноват, испугался»: сын вице-президента МТС арестован после погони в Москве

Головинский районный суд Москвы арестовал сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова на десять суток после того, как тот на протяжении нескольких часов пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на своем автомобиле.

«Суд признал Ибрагимова виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»)», - сообщает ТАСС.

Ранее СМИ опубликовали видео последствий «штурма» BMW Ибрагимова, который отказывался покидать салон даже после остановки. Тогда сотрудникам ДПС пришлось разбить окно автомобиля кувалдой. В ходе досмотра машины в транспортном средстве были найдены несколько комплектов номерных знаков.

Свое поведение Ибрагимов объяснил испугом.