«Виноват, испугался»: сын вице-президента МТС арестован после погони в Москве
Молодой человек нарушил положение ч. 1 ст. 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».
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Головинский районный суд Москвы арестовал сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова на десять суток после того, как тот на протяжении нескольких часов пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на своем автомобиле.
«Суд признал Ибрагимова виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»)», - сообщает ТАСС.
Ранее СМИ опубликовали видео последствий «штурма» BMW Ибрагимова, который отказывался покидать салон даже после остановки. Тогда сотрудникам ДПС пришлось разбить окно автомобиля кувалдой. В ходе досмотра машины в транспортном средстве были найдены несколько комплектов номерных знаков.
Свое поведение Ибрагимов объяснил испугом.
«Виноват. Испугался», - заявил он в суде.