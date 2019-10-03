МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными

Масштабный обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом намечен на следующую неделю. Об этом заявил в четверг, 3 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«В ближайшее время, я надеюсь, и это на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен», - сказал Пристайко в эфире телеканала «1+1».

В Кремле также не исключали возможность нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной. А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает второго этапа одновременного освобождения задержанных и рассказал о подготовке соответствующих списков.

Как ранее рассказал спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию в Донбассе Мартин Сайдик, стороны собирались согласовать обмен по формуле «всех на всех» на следующей встрече 15 октября.