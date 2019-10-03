Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин рассказал о попытке США «надуть» Россию при выходе из ДРСМД

Дарья Михалина
23:23 03.10.2019
Президент отметил, что ситуация с безопасностью в мире ухудшилась из-за последних действий США.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: defense.gov

США сами признались, что нарушили условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, когда испытали ракету, характеристики которой не разрешаются документом. Об этом на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил Владимир Путин.

Он отметил, что на подготовку пуска должно было потребоваться много времени.

«Это значит, что работали уже минимум несколько лет. А все остальное - был осуществлен поиск предлога для выхода, он был найден», - отметил президент.

Однако, по словам российского лидера, Штаты выбрали не лучший предлог, обвинив Россию, так как никаких оснований на то не было.

«Ясно, что нас надували или пытались надуть. Потом сами в этом признались», - добавил Путин.

Как считает президент РФ, действия США лишь усугубили ситуацию с безопасностью в мире.

«Ситуация лучше не стала. Она ухудшилась в связи с выходом США из ДРСМД, это очевидно для всех. Теперь мы ждем следующего решения», - сказал он.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.10.2019, 18:15
Путин: операция РФ в Сирии остановила проникновение в страну тысяч террористов
Дата03.10.2019, 17:15
Стрельба под водой: боевые пловцы Балтфлота «уничтожили» подводных диверсантов
Дата03.10.2019, 02:59
«Поздравления греют душу»: Ласицкене вернулась в Москву после триумфа на ЧМ
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата03.10.2019, 10:30
Сирийский опыт: фортификационные сооружения с защитой от дронов создали в РФ
Дата30.09.2019, 14:06
Бастрыкин инициировал перемещение экспозиции маршала Конева из глухой деревни в Киров
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:57 В стране и мире
Сбербанк огласил версии утечки данных клиентов
23:57 В стране и мире
Видео
«Виноват, испугался»: сын вице-президента МТС арестован после погони в Москве
23:45 В стране и мире
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:25 В стране и мире
СМИ узнали имя нового руководителя театра «Ленком»
23:23 В стране и мире
Видео
Путин рассказал о попытке США «надуть» Россию при выходе из ДРСМД
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Тряслись руки, покупал сердечные препараты»: сотрудница аптеки рассказала о состоянии Боярского
Видео
КУОС. Школа спецназа нелегальной разведки
Видео
СМИ: певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Женщина залезла в вольер ради танца: лев был в шоке
Видео
ДНР и ЛНР подписали «особое мнение» к «формуле Штайнмайера»
Видео
Супермодель столкнула «самозванку» с подиума на показе Chanel: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.