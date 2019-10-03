Путин рассказал о попытке США «надуть» Россию при выходе из ДРСМД

США сами признались, что нарушили условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, когда испытали ракету, характеристики которой не разрешаются документом. Об этом на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил Владимир Путин.

Он отметил, что на подготовку пуска должно было потребоваться много времени.

«Это значит, что работали уже минимум несколько лет. А все остальное - был осуществлен поиск предлога для выхода, он был найден», - отметил президент.

Однако, по словам российского лидера, Штаты выбрали не лучший предлог, обвинив Россию, так как никаких оснований на то не было.

«Ясно, что нас надували или пытались надуть. Потом сами в этом признались», - добавил Путин.

Как считает президент РФ, действия США лишь усугубили ситуацию с безопасностью в мире.