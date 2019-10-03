Нидерланды требуют изучить роль Украины в катастрофе рейса МН17

Палата представителей парламента Нидерландов призвала к дальнейшему расследованию роли Украины в катастрофе рейса MH17. По мнению депутатов, необходимо установить, почему не было закрыто воздушное пространство над востоком страны во время боевых действий.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сначала осторожно отреагировал на данное предложение, подчеркнув, что правительство «не видит никаких причин для этого на законных основаниях». Однако после глава МИД согласился на «проведение инвентаризации возможностей такого расследования».

Изучение вопроса закрытия воздушного пространства в момент катастрофы, по мнению парламентариев, было бы важным для родственников жертв трагедии. Кроме того, напоминает издание NOS.nl, в 2015 году Совет безопасности Нидерландов уже постановил, что если бы Киев выполнил свои обязательства в сфере обеспечения безопасности, рейс MH17 полетел бы по другому маршруту и катастрофы бы не произошло.

Ранее Россия призвала Совместную следственную группу по расследованию трагедии MH17 сосредоточиться на беспристрастном анализе имеющихся данных для установления истинных причин трагедии.

Напомним, Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. Минобороны России в 2018 году предоставило доказательства того, что сбивший MH17 «Бук» принадлежал Вооруженным силам Украины.