Отказ от всего привычного: Microsoft представила новую операционную систему
Windows 10X разработана для сенсорных устройств с двумя экранами.
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Компания Microsoft представила новую операционную систему Windows 10X.
Как стало известно после презентации, меню «Пуск» претерпело значительные изменения. Так, компания отказалась от привычных «живых» плиток, а сам дизайн стал более минималистичным.
Кроме того, в меню стало возможно закреплять последние открытые документы.
Операционная система оптимизирована под сенсор для складных устройств и девайсов с двумя экранами. Теперь пользователь сможет сам назначить любой экран дисплеем или клавиатурой.