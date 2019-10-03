Отказ от всего привычного: Microsoft представила новую операционную систему

Компания Microsoft представила новую операционную систему Windows 10X.

Как стало известно после презентации, меню «Пуск» претерпело значительные изменения. Так, компания отказалась от привычных «живых» плиток, а сам дизайн стал более минималистичным.

Кроме того, в меню стало возможно закреплять последние открытые документы.

Операционная система оптимизирована под сенсор для складных устройств и девайсов с двумя экранами. Теперь пользователь сможет сам назначить любой экран дисплеем или клавиатурой.