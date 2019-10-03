20 человек пытались проникнуть на Хованское кладбище
Группа нетрезвых людей угрожала охране, но после вызова полиции хулиганы извинились и ушли.
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В ГБУ «Ритуал» разъяснили ситуацию с якобы нападением на территорию Хованского кладбища в Москве. Отмечается, что инцидент произошел в 21.00 по московскому времени, когда группа из 20 нетрезвых людей кавказкой национальности попытались проникнуть на кладбище, угрожая охране.
«Во избежание конфликтной ситуации был вызван наряд полиции. Граждане принесли извинения и покинули территорию», - заявили в пресс-службе организации.
Как рассказали «Звезде» в столичном управлении МВД, к моменту приезда правоохранителей около кладбища все было спокойно, задержания не проводились.