20 человек пытались проникнуть на Хованское кладбище

В ГБУ «Ритуал» разъяснили ситуацию с якобы нападением на территорию Хованского кладбища в Москве. Отмечается, что инцидент произошел в 21.00 по московскому времени, когда группа из 20 нетрезвых людей кавказкой национальности попытались проникнуть на кладбище, угрожая охране.

«Во избежание конфликтной ситуации был вызван наряд полиции. Граждане принесли извинения и покинули территорию», - заявили в пресс-службе организации.

Как рассказали «Звезде» в столичном управлении МВД, к моменту приезда правоохранителей около кладбища все было спокойно, задержания не проводились.