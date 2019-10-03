Шварценеггер приехал в Санкт-Петербург: видео

Популярный американский актер Арнольд Шварценеггер прилетел в Санкт-Петербург. Экс-губернатор Калифорнии уже заселился в отель, после чего отправился на короткую прогулку по городу. Журналистам удалось снять небольшое видео, как Шварценеггер выходит из отеля в окружении охраны и садится в ожидающий его автомобиль.

Исполнитель главной роли в фильме «Терминатор» приехал в Северную столицу России для участия в бизнес-форуме Synergy Global Forum. Ожидается, что в своем выступлении Арнольд расскажет участникам форума о своем жизненном пути и поделится секретами успеха.

Как заявил президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов, Шварценеггер является не только знаменитым актером, но еще и символом нескольких поколений, которые выросли на его фильмах.