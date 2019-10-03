Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»

Владимир Зеленский заявил, что уважает право украинский на протест, однако призвал не поддаваться на манипуляции и провокации «некоторых лиц». Свое обращение президент Украины записал на фоне митингов против так называемой «формулы Штайнмайера», подписав которую Киев запустил процесс урегулирования ситуации в Донбассе.

«Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и, поверьте, я никогда не сдам Украину», - сказал Зеленский.

После согласования и подписания на встрече в Минске Контактной группой по Донбассу «формулы Штайнмайера», тысячи украинцев вышли на митинг на площади Независимости у здания офиса президента страны с плакатами «Нет капитуляции».

Ранее сегодня Владимир Путин прокомментировал усилия нового руководства Украины по урегулированию конфликта на юго-востоке страны. По мнению российского лидера Зеленский искренне хочет решить вопрос Донбасса.