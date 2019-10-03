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«Мама постоянно плачет»: как сейчас живет семья Жанны Фриске

Дарья Муромова
02:21 03.10.2019
Сестра Жанны Наталья рассказала, что после завершения финансовых разбирательств отношения с Шепелевым не изменились - ее семья так и не видит сына Фриске Платона.
«Мама постоянно плачет»: как сейчас живет семья Жанны Фриске
© Фото: Ali Magomedov, Russian Look, Globallookpress

Около двух месяцев назад наследники Жанны Фриске полностью вернули долг размером 21 миллион рублей «Русфонду», а также 60 тысяч рублей в виде компенсации госпошлины.

Акцию поддержки Жанны Фриске, которая страдала раком головного мозга, организовал ведущий Андрей Малахов. «Русфонд» открыл банковский счет, на который все желающие суммарно перечислили 69 267 787 рублей. Из этой суммы 11 миллионов сразу поступили на лечение Фриске, еще 32 миллиона пошли на помощь девяти онкобольных детей, а оставшаяся сумма была перечислена на личный счет певицы. По договору неистраченный остаток нужно было вернуть фонду.

При жизни Фриске, которая умерла 15 июня 2015 года, фонд получил отчет менее чем по четырем миллионам рублей. Остаток в размере 21 633 214 рублей мать певицы сняла со счета за две недели до ее смерти.

В мае была продана половина загородного дома, которая принадлежала Фриске. Эта часть была арестована приставами, а затем выставлена на торги. По некоторым данным, ее выкупил бывший гражданский муж Фриске Дмитрий Шепелев, таким образом став полноправным владельцем всего дома. Кто погасил остальную часть долга, неизвестно. На сайте «Комсомольской правды» была выдвинута версия, что это сделал отец Фриске.

Сестра Жанны Наталья рассказала, что после завершения финансовых разбирательств отношения с Шепелевым не изменились - ее семья так и не видит сына Фриске Платона.

«Мы не видимся с Платоном. Отец из-за этого очень переживает. Мама постоянно плачет», - сказала девушка.

Наталья утверждает, что Шепелев делает все, чтобы Платон забыл своих родственников со стороны матери. По ее словам, они не знают, где живет их внук и племянник и в какую школу ходит.

«Он же теперь - звезда, а мы - обычные люди. А для него - вообще никто. Как он написал в своей книге: мы - навоз, на котором вопреки всему выросла такая прекрасная роза, как Жанна Фриске. Он все делает, чтобы нас унизить, оскорбить», - сокрушается Наталья.

Сам Шепелев ситуацию не комментирует.

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