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«Он искренне хочет это сделать»: Путин о шагах Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе

Валентина Пескова
21:48 03.10.2019
Владимир Путин прокомментировал усилия нового руководства Украины по урегулированию конфликта на юго-востоке страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergii Kharchenko ZUMAPRESS.com, Michael Forster Rothbart ZUMAPRESS.com Globallookpress

Запрос украинского общества на урегулирование конфликта на юго-востоке очевиден. Именно на основе этого нынешний президент страны Владимир Зеленский так убедительно выиграл выборы. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Люди ждут решения этого вопроса на Украине. И если у него (Зеленского. - Ред.) хватит политического мужества, силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится, как честный, мужественный политик, способный добиваться принятых решений. Я думаю, что он искренне хочет это сделать. Сможет он это или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса - мне сейчас трудно сказать. Но мы видим определенные колебания. Это неизбежно», - сказал президент РФ.

Владимир Путин отметил, что Зеленскому придется искать компромиссы и договариваться со всеми членами украинского общества, каких бы взглядов они не придерживались. Поскольку многие выступают против усилий президента по урегулированию конфликта на Донбассе особенно на основе минских договоренностей. Но выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству украинского народа, Зеленский обязан, считает Путин.

Отвечая на вопрос о том, что некоторые телевизионные каналы выставляют Украину в невыгодном свете, президент РФ заметил, что это неправильно.

«Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ без всякого преувеличения в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране и народе. Если вы так это трактуете, значит, чего-то не хватает в наших программах», - отметил российский лидер.

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