ООН обеспокоена ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам

ООН чрезвычайно обеспокоена ситуацией с невыдачей американских виз российским делегатам для участия в Генассамблее. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Мы очень сильно обеспокоены вопросом выдачи виз, на который обратила внимание РФ», - заявил он.

По словам Дюжаррика, визовый вопрос уже обсуждается с принимающей стороной, и он надеется, что компромисс будет достигнут. Правда заявление выглядит несколько странно, учитывая тот факт, что Генассамблея неделю назад завершилась, а жалобу по поводу виз МИД России направил еще раньше.

В числе получивших отказ на въезд в США - глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев и больше десяти сотрудников российского внешнеполитического ведомства.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков в связи с невыдачей Вашингтоном российским представителям предложил проводить заседания Генассамблеи ООН не в США.