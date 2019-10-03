Путин выступил против создания блоков, подобных НАТО

Концепция России заключается в том, чтобы не создавать новых блоков по примеру Европы или Североатлантики. Об этом Владимир Путин заявил, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«На сегодняшний день в центральной Азии центральной организацией является все-таки АСЕАН. И структура различных организаций и площадок строится вокруг этой центральной организации: АСЕАН+1, встречи министров обороны стран АСЕАН и так далее», - отметил глава государства.

По словам Путина, если будет предприниматься попытка создать какие-то блоковые организации, то это вряд ли удастся сделать, поскольку это чуждо Азии и нынешнему состоянию дел там.

«Я знаю настроение очень многих наших друзей в Азии - они не хотят вступать в какие-то блоки против кого бы то ни было. Они хотят создать такую сетевую ситуацию сотрудничества по разным направлениям с тем, чтобы учитывая интересы друг друга искать компромиссы, находить их и двигаться вместе вперед», - пояснил Владимир Путин.

Пленарное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит сегодня в сочинской Красной поляне.