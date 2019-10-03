РФ помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении

Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом рассказал Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». Президент РФ отметил, что это «капитальным, кардинальным образом» повысит обороноспособность КНР.

«Не знаю, большой тайны, наверное, не открою, все равно это станет ясно. Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему СПРН - систему предупреждения о ракетном нападении», - сказал российский лидер.

Сейчас такую систему имеют только США и Россия.

При этом Путин подчеркнул, что РФ и Китай не выстраивают свои взаимодействия «против кого-либо, всегда - на позитив». В том числе сотрудничество Москвы и Пекина будет продолжено в области космоса и военно-технической сферы.

Также в ходе дискуссии в рамках XVI ежегодного заседания клуба «Валдай» президент России заявил, что сдерживание Китая невозможно, а тот, кто будет пытаться это сделать, нанесет урон себе.

«Во всяком случае, такое возможное развитие событий я считаю деструктивным и вредным, а объединение усилий по созданию обстановки доброжелательного сотрудничества и поиска общих для всех систем безопасности - это то, чем мы должны заниматься вместе», - добавил он.

Президент России Владимир Путин выразил надежду на сохранение мирового порядка, несмотря на взаимоотношения между странами.