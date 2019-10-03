Медведев уволил главу Росгидромета

Глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максим Яковенко освобожден от своей должности. Распоряжение о его отставке подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Официальная причина отставки не называется. Кроме того, сам Яковенко еще сегодня опровергал сообщения СМИ о своем увольнении.

Как пишет Znak.com cо ссылкой на источники в правительстве, причиной отставки руководителя Росгидромета стала критика работы Федеральной службы на совещании у Владимира Путина, касающимся ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке. На нем глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту, что тяжелых последствий паводков можно было бы избежать, если бы Росгидромет вовремя донес МЧС информацию о прогнозе погоды.