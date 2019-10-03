Госдума переедет в Дом союзов по поручению Путина

Владимир Путин распорядился о временном переезде Госдумы в здание Дома союзов на Большой Дмитровке. Соответствующий приказ с подписью президента был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в здание вместе с сотрудниками аппарата нижней палаты парламента будут размещены подразделения Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, МЧС, а также подведомственных Управлением делами президента организаций, занимающиеся обеспечением деятельности Государственной думы.

При этом в документе не указываются причины и сроки переезда, однако ранее в этом году председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал ремонт зала пленарных заседаний, который в том числе будет включать в себя установку биометрической системы для регистрации депутатов.