«Без тормозов»: в Чебоксарах грузовик протаранил пять автомобилей

В Чебоксарах грузовик протаранил пять легковые машины и задел троллейбус, после чего выехал на встречную полосу.

Массовое ДТП произошло 30 октября около 13.45 на пересечении Президентского бульвара и улицы Композиторов Воробьевых. Фура двигалась со стороны Театра оперы и балета. В какой-то момент грузовик врезался в стоявшие на светофоре машины, повредив не менее пяти авто: два Toyota Rav4, Nissan Qashqai, а также задел 18-й троллейбус.

На кадрах видно, что фура протащила один из авто десятки метров, прежде чем водителю удалось остановиться.

По данным ГИБДД, у грузовика отказали тормоза. В настоящее время инспекторы выясняют причину их отказа. Как сообщает телеканал «Чувашия», в результате аварии никто не пострадал.