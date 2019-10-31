«Без тормозов»: в Чебоксарах грузовик протаранил пять автомобилей
Грузовик врезался в ряд легковых автомобилей и протащил один из них десятки метров, прежде чем водителю удалось остановиться.
© Видео: ПОДСЛУШАНО ЧЕБОКСАРЫ, ВКонтакте © Фото: ВКонтакте
В Чебоксарах грузовик протаранил пять легковые машины и задел троллейбус, после чего выехал на встречную полосу.
Массовое ДТП произошло 30 октября около 13.45 на пересечении Президентского бульвара и улицы Композиторов Воробьевых. Фура двигалась со стороны Театра оперы и балета. В какой-то момент грузовик врезался в стоявшие на светофоре машины, повредив не менее пяти авто: два Toyota Rav4, Nissan Qashqai, а также задел 18-й троллейбус.
На кадрах видно, что фура протащила один из авто десятки метров, прежде чем водителю удалось остановиться.
По данным ГИБДД, у грузовика отказали тормоза. В настоящее время инспекторы выясняют причину их отказа. Как сообщает телеканал «Чувашия», в результате аварии никто не пострадал.