Кадры задержания банды, ограбившей бизнесмена в Москве
Злоумышленников, ограбивших предпринимателя на на Ленинском проспекте в Москве задержали столичные правоохранители.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Москве задержали участников банды, совершивших вооруженное ограбление бизнесмена Алексея Богатырева на Ленинском проспекте в Москве.
«Звезда» публикует кадры задержания злоумышленников, которые напали на автомобиль Mercedes 14 октября около 14.00. Мужчины в масках с травматическими пистолетами открыли стрельбу по автомобилю предпринимателя, после чего избили его.
Грабители опустошили багажник элитной иномарки и завладели 6 млн рублей, находившихся в одной из сумок бизнесмена.