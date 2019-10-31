Кадры задержания банды, ограбившей бизнесмена в Москве

В Москве задержали участников банды, совершивших вооруженное ограбление бизнесмена Алексея Богатырева на Ленинском проспекте в Москве.

«Звезда» публикует кадры задержания злоумышленников, которые напали на автомобиль Mercedes 14 октября около 14.00. Мужчины в масках с травматическими пистолетами открыли стрельбу по автомобилю предпринимателя, после чего избили его.

Грабители опустошили багажник элитной иномарки и завладели 6 млн рублей, находившихся в одной из сумок бизнесмена.