Путин пообщался с Вышинским на «Валдае»

Приветствуя участников дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи президент России Владимир Путин обменялся парой реплик с журналистом Кириллом Вышинским перед своим выступлением на пленарной сессии.

Что конкретно сказал президент Кириллу Вышинскому, слышно не было, но было видно, что они обменялись теплыми репликами и рукопожатием.

Глава «РИА Новости Украина» был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Ему предъявили обвинения в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене.

31 августа Вышинский вернулся в Москву в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».