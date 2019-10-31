Москалькова предложила засчитывать в стаж безработных женщин уход за ребенком

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с предложением засчитывать в трудовой стаж время, проведенное безработными женщинами в уходе за ребенком.

«Справедливо, что, даже если женщина не работала ни одного дня, но она родила ребенка и занимается этим общественно-полезным трудом, личным трудом, то ей тоже должно для пенсии идти в трудовой стаж это время», - сказала омбудсмен.

Как рассказала Москалькова на телеканале «Россия 1», комментируя включение отпуска по уходу за ребенком в трудовой стаж, инициатива должна касаться всех женщин.

«Самое главное, что эта инициатива находит положительное обсуждение и поддержку и председателя правительства, об этом говорил патриарх», - добавила омбудсмен.

Ранее Минтруд РФ одобрил предложение об увеличении до трех лет периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж при назначении пенсии.