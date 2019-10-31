Два звонка: как Филатов получил главную роль в легендарном «Экипаже»

Актер Леонид Филатов впервые снялся в кино в 1970 году. Это была небольшая роль в фильме «Город первой любви». Но когда Филатов увидел себя на экране, то испытал настоящий стресс. Он был настолько разочарован и так себе не нравился, что вычеркнул из своей жизни кинематограф.

Но в жизнь Филатова вмешался случай. Неожиданно ему позвонил режиссер Александр Митта. Съемки фильма-катастрофы «Экипаж» были в самом разгар, а Олег Даль отказался в нем работать. Режиссер попросил Филатова вместо Даля сыграть главную роль в картине. Но актер согласился не сразу: он еще не был готов вернуться на большой экран, к тому же, не хотел обидеть Даля. Но объяснившись с последним по телефону и получив от него одобрение, Леонид все же дал согласие на роль.

Успех и признание, которые пришли к Филатову после выхода фильма на экраны, были грандиозны. Его сразу негласно объявили секс-символом Советского Союза. После выхода «Экипажа» Филатова начали активно приглашать в кино. Теперь каждый год он снимался в двух-трех картинах одновременно.

Выпуск программы «Легенды кино», посвященный Леониду Филатову, смотрите в четверг, 31 октября, в 19.40. Не пропустите премьеру на телеканале «Звезда».