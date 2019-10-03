Россия окажет помощь Филиппинам в борьбе с терроризмом

Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать помощь Филиппинам в борьбе с терроризмом. Это прозвучало на заседании дискуссионного клуба «Валдай», в рамках которого состоялась встреча российского лидера с президентом Филиппин Родриго Дутерте.

«Во время вашего предыдущего визита в Россию в мае 2017 года вам пришлось срочно возвращаться на родину из-за террористических атак, совершенных боевиками ИГИЛ*. Знаю, что за последние два года вам удалось серьезно снизить уровень террористической угрозы в стране и значительно укрепить потенциал силовых ведомств», - отметил президент РФ.

Путин подчеркнул, что Россия готова и дальше развивать партнерство с Филиппинами в области контртеррора, а также делиться своим опытом и наработками. В свою очередь, Дутерте отметил особое сотрудничество между оборонными ведомствами двух стран в сфере безопасности, ярким примером которого он назвал заход корабля Филиппин во Владивосток. По словам Дутерте, это является «политической победой».

Ранее президент России успел провести переговоры еще с тремя лидерами. Среди них - президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Иордании Абдалла II и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная в РФ.