Путин: операция РФ в Сирии остановила проникновение в страну тысяч террористов

Операция Воздушно-космических сил РФ в Сирии позволила предотвратить проникновение на территорию России сотен и даже тысяч «головорезов».

Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая на заседании Международного клуба «Валдай».

«Мы нанесли поражение побеждавшему на территории Сирии международному террористическому интернационалу и предотвратили инфильтрацию сотен, а может и тысяч вооруженных головорезов», - считает президент.

Глава государства уверен, что урегулирование ситуации в Сирийской Арабской Республике может стать моделью разрешения похожих кризисов.

Российский лидер отметил, что в настоящее время большая часть этой ближневосточной страны уже освобождена от боевиков, уровень насилия в Республике заметно снизился.