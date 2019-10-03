Путин: операция РФ в Сирии остановила проникновение в страну тысяч террористов
Президент России также считает, что урегулирование ситуации на территории Сирийской Арабской Республики может стать моделью разрешения похожих кризисов.
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Операция Воздушно-космических сил РФ в Сирии позволила предотвратить проникновение на территорию России сотен и даже тысяч «головорезов».
Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая на заседании Международного клуба «Валдай».
«Мы нанесли поражение побеждавшему на территории Сирии международному террористическому интернационалу и предотвратили инфильтрацию сотен, а может и тысяч вооруженных головорезов», - считает президент.
Глава государства уверен, что урегулирование ситуации в Сирийской Арабской Республике может стать моделью разрешения похожих кризисов.
Российский лидер отметил, что в настоящее время большая часть этой ближневосточной страны уже освобождена от боевиков, уровень насилия в Республике заметно снизился.