Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане увеличилось до 65
Количество пострадавших уточняется. Предварительная версия трагедии - взрыв газового баллона.
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Продолжает расти число жертв трагедии в Пакистане, где в пассажирском поезде произошел сильный пожар. По последней информации, которую публикует Geo.tv, речь идет о 65 жертвах.
Точное число пострадавших неизвестно. Ранее сообщалось, что их не менее 13.
Загоревшийся поезд следовал по северо-востоку страны из города Карачи в Равалпинди.
Предварительная версия трагедии - взрыв газового баллона, который использовался одним из пассажиров для приготовления вареных яиц себе на завтрак.