Сильный ветер и заморозки: резко похолодало в нескольких регионах России

Похолодание, сильный ветер и заморозки пришли сразу в несколько регионов России. Погода ухудшилась в Брянской, Ивановской, Орловской, Тульской и Московской областях.

Сегодня, по прогнозам, температура воздуха резко упадет во Владимирской области до -7 и в Тверской - до -10.

Из-за гололедицы увеличилось число аварий. В Москве и области - в два раза.

Накануне на трассе М-9 произошло крупное ДТП: столкнулись фура и легковушка. В результате аварии пять человек погибли. По предварительной информации, причиной ЧП стала летняя резина, которая была у иномарки.