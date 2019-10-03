Российские дипломаты вновь оказались без американских виз

Российские дипломаты не попадут на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс» из-за того, что им не выдали визы США.

«Площадкой для этого формата служит бывшая крепость русских первопроходцев в Калифорнии, а сам он нацелен на укрепление через общественную дипломатию взаимного понимания и стимулирование двустороннего сотрудничества. Видимо, кому-то в вашингтонских политических кругах такие цели не понравились», - передает РИА Новости слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она отметила, что российская сторона при этом не препятствует выдаче виз гражданам Америки. Захарова добавила, что в Россию не смогли въехать только двое сенаторов, которые находятся в «российском визовом черном списке». Попали они туда при этом в рамках зеркального ответа на санкции США против россиян.

«Россия не создает никаких препятствий в диалоге с США, мы открыты к делегационным обменам. К сожалению, встречной готовности, мягко говоря, мы не наблюдаем», - цитирует Захарову ТАСС.

Ситуация с невыдачей виз происходит уже не в первый раз. Ранее в Кремле ее назвали тревожной и неприятной, а также заявили, что она требует жесткой реакции Москвы. Американский посол Джон Хантсман, в свою очередь, выразил надежду, что сторонам удастся достичь прогресса в этом вопросе.