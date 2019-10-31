Врачи объяснили, как сердце предупреждает об онкологии

Американские специалисты выяснили, что распространенные ранние признаки сердечных недугов предупреждают об онкологии.

Как пишет Medicalxpress, микрососудистая эндотелиальная дисфункция связана с высоким риском развития рака. Она проявляется в повреждении стенок мелких артерий в сердце, что влияет на их способность расширяться и ограничивает поток богатой кислородом крови. Основными причинами появления дисфункции являются ожирение, диабет, гипертония, а также высокий уровень холестерина.

По словам экспертов, недуг непросто обнаружить, основные симптомы – боли в груди. Однако при обнаружении дисфункция успешно лечится.

Старший автор исследования, доктор медицинских наук Амир Лерман пояснил, что микрососудистая эндотелиальная дисфункция может предсказать будущее развитие рака. По его словам, связь между недугом и риском развития онкологии была более выраженной у мужчин и у пациентов с гипертонией, ожирением и курильщиков.