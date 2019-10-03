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«Мисс Москва» требует астрономическую сумму за развод с экс-королем Малайзии

Валентина Пескова
18:37 03.10.2019
Бывший правитель страны удивился такому повороту, признавшись в суде, что он - вовсе не Билл Гейтс.
«Мисс Москва» требует астрономическую сумму за развод с экс-королем Малайзии
© Фото: rihanapetra, Globallookpress

Двадцатисемилетняя модель Оксана Воеводина, которая с минувшего лета находится в процессе развода с бывшим королем Малайзии, потребовала с него таких алиментов, которые не под силу выплачивать даже экс-монарху.

Согласно приближенным к султану Келантана источникам, обладательница титула «Мисс Москва» требует от мужа купить ей дом в Лондоне за 630 миллионов рублей, квартиру в Москве за 96 миллионов, а также каждый месяц переводить ей по 1,9 миллиона рублей на содержание их сына Леона.

По информации Daily Mail, услышав подобные суммы, султан недоумевал в суде:

«Она меня кем считает, Биллом Гейтсом?»  

Еще один приближенный к королю источник также удивился, зачем Воеводиной столько денег каждый месяц на воспитание малыша.

«Разве ребенок уже на следующий год поступает в Итон? Он же еще младенец», - комментирует спикер.

Издание пишет, что за год брака бывший муж и король уже баловал Оксану дорогими подарками. Среди них - обручальное кольцо от Джейкоба Арабо за 16,3 миллиона рублей и автомобиль Porsche Cayenne за 9,4 миллиона рублей.

Бывшая «Мисс Москва-2015» вышла замуж за 49-летнего короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана 7 июня 2018 года. Церемония была секретной и проведена в традициях ислама. У пары родился сын Леон. Позже, когда стало известно, что король и модель разводятся, Воеводина призналась, что их брак распался, когда она находилась еще на четвертом месяце беременности.

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