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Путин выразил надежду на трансформацию, но сохранение мирового порядка

Татьяна Полуказакова
18:30 03.10.2019
Российский лидер выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин выразил надежду на сохранение мирового порядка, несмотря на взаимоотношения между странами. Об этом он сказал во время своего выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Хочется надеяться, что как бы сложно ни выстраивались отношения между государствами, сколь опасными бы ни были правовые лакуны, например, в области ядерных и ракетных вооружений, мировой порядок, основанный на ключевой роли международного права, будет трансформироваться, но сохранится», - заявил Путин.

Он добавил, что обратный сценарий возможен, но он «таит в себе много угроз».

Заседание клуба «Валдай» проходит в Сочи. В нем принимают участие 143 эксперта из 37 государств.

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