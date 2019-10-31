Опубликовано видео пожара в поезде в Пакистане, унесшем десятки жизней

В социальных сетях появились новые видео крупного пожара, произошедшего в пассажирском поезде, следовавшем на северо-востоке Пакистана из Карачи в Равалпинди. Трагедия произошла утром 31 октября.

По последним данным, жертвами пожара стали 46 человек. Еще 13 пострадали.

Причиной взрыва, как сообщает телеканал Geo.tv, стал взорвавшийся газовый баллон, который один из пассажиров использовал, чтобы сварить себе яйца на завтрак.