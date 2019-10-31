Число жертв пожара в пассажирском поезде в Пакистане возросло до 46

Количество жертв пожара в пассажирском поезде в Пакистане увеличилось уже до 46 человек. Об этом сообщил телеканал Geo.tv.

Еще 13 человек получили ранения. Их состояние не уточняется.

Состав следовал из Карачи в Равалпинди.

По предварительной версии, причиной пожара стал взрыв газового баллона. Один из пассажиров использовал его, чтобы приготовить себе на завтрак вареные яйца.