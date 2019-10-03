Выступление главы российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать
Неизвестный проник на балкон зала заседаний и мешал выступающему своими выкриками.
© Фото: Ellen Wuibaux, Council of Europe
Выступление главы делегации России в ПАСЕ Петра Толстого попытались сорвать во время дебатов о протестах в период предвыборной кампании в Мосгордуму. На балкон зала заседаний проник неизвестный и стал что-то выкрикивать.
«Вы видите, что происходит в колыбели демократии?» - спросил у присутствующих Толстой.
Лилиан Мори Паскье, председатель ПАСЕ, призвала нарушителя покинуть зал. По словам главы думского Комитета по международным делам Леонида Слуцкого, его за несколько минут «нейтрализовали» силами безопасности Дворца Европы.
«Но это еще одно свидетельство эрозии европейского общества на фоне общей антироссийской истерии», - цитирует депутата РИА Новости.