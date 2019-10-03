Выступление главы российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать

Выступление главы делегации России в ПАСЕ Петра Толстого попытались сорвать во время дебатов о протестах в период предвыборной кампании в Мосгордуму. На балкон зала заседаний проник неизвестный и стал что-то выкрикивать.

«Вы видите, что происходит в колыбели демократии?» - спросил у присутствующих Толстой.

Лилиан Мори Паскье, председатель ПАСЕ, призвала нарушителя покинуть зал. По словам главы думского Комитета по международным делам Леонида Слуцкого, его за несколько минут «нейтрализовали» силами безопасности Дворца Европы.