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В МИД шокированы вбросами сообщений о российском спецназе в Норвегии

Александра Арсентьева
18:24 03.10.2019
Представитель внешнеполитического ведомства назвала это апофеозом беспринципности, а также отходом от норм журналистики.
В МИД шокированы вбросами сообщений о российском спецназе в Норвегии
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Россия шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы шокированы той странной информационной активностью русофобской части - не знаю: возможно, лобби внутри Норвегии, возможно, лобби вне Норвегии, - но мы увидели очевидный результат в СМИ этого государства», - сообщила она.

По словам Захаровой, недавно в норвежских СМИ появились массированные антироссийские вбросы, касающиеся якобы присутствия российского спецназа и активной шпионской деятельности спецслужб РФ в Норвегии.

Представитель внешнеполитического ведомства назвала это апофеозом беспринципности, а также отходом от норм журналистики. Захарова отметила, что были собраны в кучу «мыслимые и немыслимые как бы факты», которые, по замыслу авторов, призваны, очевидно, не оставить у общественности Норвегии сомнений во враждебных намерениях РФ в отношении этого государства.

Она заявила, что не будет перечислять все фейки, пусть все это останется на совести тех людей, которые их сочиняли.

Захарова констатировала, что в последнее время в Норвегии ведется работа по насаждению образа врага в лице России.

«Это агрессивная информационная антироссийская политика», - сказала представитель МИД.

Она также призвала коллег из внешнеполитического ведомства Норвегии это зафиксировать.

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