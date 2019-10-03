Российские туристы не могут попасть в Царское село из-за наплыва китайских групп

Оказаться в первой сотне в очереди на экскурсию в Екатерининский дворец музея-заповедника «Царское Село» - большая удача. В противном случае придется запастись терпением, потому что уйдет на это минимум час-полтора.

Туристические потоки на экскурсию в Екатерининский дворец разделены: с одной стороны проходят организованные группы, с другой - по индивидуальным билетам. В октябре - далеко не сезон для экскурсий, но очередь растянулась на несколько десятков метров, и выделяются в ней - многочисленные жители КНР.

В едином строю за национальным наследием России стоят жители со всех уголков России. Но если туристы из Дальнего Востока привыкли к такому тесному соседству с гражданами Китая, то жители Приморья поражены наплыву гостей из Поднебесной.

«Они по одному же не ходят, ходят группами по 30-40 человек, приходится пропускать», - поясняет «Звезде» турист из Владивостока. «Очень много китайских экскурсионных программ, никуда не денешься», - подтверждает туристка их Хабаровска.

Большую китайскую очередь регулируют туристические лидеры. На наших глазах один из сопровождающих с флажком с пандой собирает группу из нескольких десятков человек. Все вместе они ринутся на «штурм» Екатерининского, хотя формально пришли по одному.

Как рассказала директор Государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова, у музея заключены соглашения со 150 туристическими фирмами. Однако есть и маленькие фирмы, которые не заключили договор и в итоге ведут свои группы, притворяясь одиночными посетителями, таким образом оттесняя «добропорядочных» граждан, пришедших поодиночке.

В этом и есть многолетняя проблема музея-заповедника «Царское Село»: Екатерининский дворец в десятки раз меньше Эрмитажа, а желающих попасть сюда столько же. Янтарная комната притягивает китайцев как магнит.

При таком ажиотаже квот на билеты для организованных групп не хватает. Отсюда и образуется скандальная вторая очередь. И каждый раз, в разгар сезона, в Царском селе ставят новые рекорды по ее продолжительности. Что, конечно, сказывается на общей туристической привлекательности.

«Очередь может длиться до 5-6 часов. И если вы отстояли эту очередь, то потом внутри тоже мало удовольствия находиться в огромной толпе туристов. Поэтому если о русских туристах говорить, всем советую не в сезон Царское село посещать», - предупреждает гид Анна Надеждина.

В настоящее время обсуждается вариант, при котором доступ китайских туристов осуществлялся бы по определенным дням. По мнению руководителя федерального агентства Романа Скорого, помочь в этом вопросе смогла бы система электронных билетов, по которым люди могли бы приходить к назначенному времени и не стоять в очередях. В самом же музее склоняются к европейскому опыту, предлагая ввести именные электронные билеты и пропускать по ним туристов с паспортом.