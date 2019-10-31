Количество жертв пожара в поезде в Пакистане увеличилось до 25
После взрыва газового баллона в одном из вагонов поезда бушующий огонь охватил еще два вагона.
© Видео: pakistanrail, Facebook © Фото: pakistanrail, Facebook
По меньшей мере 25 человек погибли при пожаре в поезде, который направлялся из пакистанского города Карачи в Равалпинди.
Как сообщает Geo.tv, в поезде взорвался газовый баллон, который перевозил пассажир, чтобы готовить завтрак. Взрыв привел к пожару, уничтоженными оказались три вагона, один из которых бизнес-класса.
По словам сотрудника полиции Рахим Яр Хан Амир Таймур Хана, при ЧП пострадали более 30 человек. Премьер-министр Пакистана Имран Хан, выражая свои соболезнования, обратился к властям с просьбой обеспечить наилучшее медицинское обслуживание раненых.
Ранее сообщалось о 13 жертвах пожара в пакистанском поезде, большинство из которых погибло, когда спрыгивало из движущегося состава.