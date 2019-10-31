Количество жертв пожара в поезде в Пакистане увеличилось до 25

По меньшей мере 25 человек погибли при пожаре в поезде, который направлялся из пакистанского города Карачи в Равалпинди.

Как сообщает Geo.tv, в поезде взорвался газовый баллон, который перевозил пассажир, чтобы готовить завтрак. Взрыв привел к пожару, уничтоженными оказались три вагона, один из которых бизнес-класса.

По словам сотрудника полиции Рахим Яр Хан Амир Таймур Хана, при ЧП пострадали более 30 человек. Премьер-министр Пакистана Имран Хан, выражая свои соболезнования, обратился к властям с просьбой обеспечить наилучшее медицинское обслуживание раненых.

Ранее сообщалось о 13 жертвах пожара в пакистанском поезде, большинство из которых погибло, когда спрыгивало из движущегося состава.