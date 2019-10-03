Волны, огонь и Кэмерон: в Сети появилось фото со съемок «Аватара-2»

В Сети появилось фото со съемок продолжения фантастического фильма «Аватар». Снимок был опубликован на официальной странице кинокартины в Twitter.

На кадре запечатлено, как режиссер работает с камерой, находясь по колено в воде.

«Машины для волн, пылающий огонь и Джеймс Кэмерон с 3D-камерой в руках - еще один день со съемок “Аватара”», - говорится в сообщении.

Автором фото является продюсер будущей ленты Джон Ландау. Поклонникам фильма посоветовали следить за его публикациями, чтобы еще увидеть фотографии со съемок «Аватара-2». В прокат фильм выйдет в коне 2021 года, а «Аватар-3» - в конце 2023 года.

Напомним, «Аватар» вышел на экраны в 2009 году. Фильм был удостоен награды «Золотой глобус» в номинации «Лучшая драма», а Джеймс Кэмерон - в номинации «Лучший режиссер». Кроме того, картина получил три «Оскара»: в номинациях «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшие декорации» и «Лучшая работа оператора».