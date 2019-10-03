Авторы War Thunder выпустили короткометражный фильм о штурмовике «Ил-2»

Компания Gaijin Entertaiment, разработчик военного онлайн-симулятора War Thunder, выпустила короткометражный фильм о легендарном советском штурмовике «Ил-2».

Источником вдохновения для него послужили мемуары Александра Николаевича Ефимова, дважды Героя Советского Союза, где он вспоминает о бое у аэродрома Шаталово осенью 1941 года.

До этого Gaijin Entertainment снимала аналогичный фильм о легендарном британском истребителе «Спитфайр».

War Thunder - бесплатный военный симулятор с реалистичными онлайн-сражениями, где представлено более 1 500 уникальных моделей самолетов, танков и боевых кораблей восьми стран - СССР, США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Китая и Японии.

Выход клипа приурочен к добавлению в игру F-4C Phantom II и МиГ-21Ф-13, а также еще более 100 моделей техники.